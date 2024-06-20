В Раменском продолжается ремонт двух региональных дорог по нацпроекту БКД

В Раменском округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты Мосавтодора проводят работы по замене более 5 км покрытия сразу на двух участках региональных дорог: от границы с городским округом Бронницы вблизи посёлка Горка до Рязанского шоссе и до деревни Слободино. После ремонта подъезд жителей сразу двух городских округов к основной автомагистрали станет гораздо комфортнее, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Всего в округе по нацпроекту было запланировано отремонтировать 15 региональных дорог общей протяжённостью более 28 км. И ранее дорожники завершили работы на 8 участках, обновив 13 км старого покрытия: в городской черте автолюбители могут с комфортом проехать по улицам Гагарина, Народной, Народное Имение и Электрификации, а также к Сафоновскому переезду. Для безопасного передвижения между малыми населёнными пунктами покрытие заменили на участках от села Зюзино до деревни Осеченки и от Донинского шоссе до села Игумново и деревни Дементьево.

«Живу в ЖК „Сатурн“ рядом с парками и стадионом, тут недавно отремонтировали дорогу — и сразу стало приятнее ездить. Кстати, у нас в городе не только улицу Народное Имение сделали, но и ремонтировали дороги во 2-м микрорайоне и в Холодово», — рассказала Анастасия, житель г. Раменское.

Специалистам Мосавтодора предстоит обновить дорожную одежду ещё на 5 участках региональных дорог, в том числе на Лыткаринском шоссе и улицах Октябрьской и Ким в р. п. Ильинский.

На муниципальной сети планируется отремонтировать 42 дороги (20 км), уже завершили ремонт покрытия на 15 из них: улицы Малиновка, Красноармейская, Октябрьская в г. Раменское, а также ряд улиц в деревнях Вялки, Литвиново, Петровское, сёлах Зюзино, Малышево, посёлках Быково и Гжель. Работы продолжаются на 8 участках муниципальных дорог в черте города, а также в малых населённых пунктах: Дементьево, Василёво, Ильинский, Родники и вблизи Бояркино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.