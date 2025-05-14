В Раменском приступили к устройству второй секции тоннеля пешеходного перехода

В Раменском округе между станциями Быково и Удельная продолжается строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что он соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, а также обеспечит жителям безопасный проход через ж/д пути МЦД-3, сообщает пресс-служба ведомства.

«Строительная готовность объекта составляет 10%. Учитывая близость действующих железнодорожных путей, прокладка подземной части перехода проходит методом продавливания четырех крупногабаритных тоннельных секций, длина каждой — 8 м. Строители уже выполнили продавливание первой секции, в ближайшее время приступят к продавливанию второй», — рассказали в ведомстве.

Завершить работы по установке конструкций подземной части перехода планируется в августе 2025 года, затем начнется внутренняя отделка. Еще две секции будут обустроены открытым способом со стороны Южного проспекта и ул. Интернациональной.

Протяженность пешеходного перехода составит 140 м, он будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, возле перехода обустроят пешеходную зону. Завершить строительные работы запланировано в 3 квартале 2026 года.

Строительство перехода ведется в рамках проекта по строительству путепровода в районе платформы Быково и связано с развитием МЦД-3. В декабре прошлого года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и ул. Леволинейную. Новый объект разгрузил внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшил транспортную доступность Раменского округа. Кроме того, было обеспечено безопасное движение для автомобилистов, они избавлены от необходимости простаивать в заторах на железнодорожном переезде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.