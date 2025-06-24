В Раменском приступили к продавливанию третьей секции подземного пешеходного перехода

В Раменском продолжается строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой между станциями Быково и Удельная, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, а также обеспечит жителям безопасный проход через ж/д пути МЦД-3. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что строительная готовность объекта составляет более 20%.

«Сейчас строители приступили к продавливанию третьей секции тоннельной части перехода. Такой способ выбран в связи с близостью действующих железнодорожных путей. Всего будет 4 крупногабаритные секции по 8 метров. Уже выполнено продавливание двух секций. Завершить работы по устройству конструкций подземной части перехода планируется в августе 2025 года, затем начнется внутренняя отделка. Еще две секции будут обустроены открытым способом со стороны Южного проспекта и ул. Интернациональной», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность тоннельной части пешеходного перехода составит порядка 50 м, он будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, возле перехода обустроят пешеходную зону. Окончание работ запланировано на 3 квартал 2026 года.

Устройство пешеходного перехода осуществляется в рамках проекта по строительству путепровода в районе платформы Быково и связано с развитием МЦД-3. Напомним, что в рамках реализации данного проекта в декабре прошлого года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и ул. Леволинейную. Новый объект разгрузил внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшил транспортную доступность Раменского округа. Кроме того, было обеспечено безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, а водители избавлены от необходимости простаивать в заторах на железнодорожном переезде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.