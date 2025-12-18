сегодня в 17:00

В Раменском определены меры по устранению подтоплений у станции МЦД «Быково»

Наряду с развитием инфраструктуры администрация округа уделяет пристальное внимание решению текущих бытовых вопросов, влияющих на комфорт и безопасность наших граждан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместно с представителями РЖД и профильными заместителями администрации 17 декабря осмотрели территорию у станции МЦД «Быково», где сложилась непростая ситуация: из‑за особенностей разуклонки территории торгового центра и тротуара происходит частичное затопление участка.

По итогам осмотра были приняты следующие решения:

— при наступлении устойчивых положительных температур устроить дренажную систему, которая позволит эффективно отводить воду и предотвратить скопление влаги;

— при наступлении весеннего периода поднять уровень асфальтового покрытия на проблемном участке — это обеспечит стабильный водоотвод и повысит удобство передвижения.

«Мы понимаем, насколько важно оперативно реагировать на подобные вызовы, особенно в межсезонье. Поэтому уже сейчас прорабатываем детали реализации работ, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий незамедлительно приступить к их выполнению», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Он поделился, что держит ситуацию на личном контроле и будет информировать жителей о ходе работ.

