В Раменском округе завершили ремонт дорог по нацпроекту БКД

Специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Раменском округе. Дорожники заменили более 28 км покрытия на 15 участках региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В городской черте автолюбители теперь могут с комфортом проехать по улицам Гагарина, Народной и Электрификации, где рядом расположены Сосновый Бор, Громовский лес, детские сады, школа, торговый комплекс, фитнес-клуб и станция Есенинская. Также удобный проезд обеспечен к Сафоновскому переезду и по улице Народное Имение, вблизи которой расположились центральный парк, усадьба Раменское, спортивный комплекс «Сатурн» и Леон Арена.

А в поселке Ильинский дорожники заменили покрытие на двух центральных улицах: Октябрьской и Ким, которые обеспечивают местным жителям подъезд к домам, а также к станции Ильинской, МФЦ, отделению почты, магазинам и аптекам, библиотеке, детской школе искусств, церкви и дому культуры.

Для безопасного передвижения между малыми населенными пунктами покрытие заменили на участках дорог от села Зюзино до деревни Осеченки, от Донинского шоссе до села Игумново и деревни Дементьево, а также в деревне Ждановское.

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали подъезды к Рязанскому шоссе: от коттеджного поселка Отрадный, от остановки «Военная часть» на ул. Тураевской в Лыткарине и от границы с городским округом Бронницы вблизи поселка Горка до деревни Слободино. После ремонта подъезд жителей сразу 3 горокругов к основной автомагистрали стал гораздо комфортнее.

В дальнейшем на всех участках ремонта дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.