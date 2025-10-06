В Раменском округе сотрудники ГИБДД проверили водителей питбайков

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Рамавтодора и комиссией по делам несовершеннолетних организовали профилактическое мероприятие для водителей питбайков, мотоциклов, велосипедов и самокатов в Раменском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной целью рейда стало повышение безопасности дорожного движения и предотвращение серьезных нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделялось снижению аварийности с участием двухколесного и маломобильного транспорта.

В ходе мероприятия инспекторы проверяли наличие у водителей необходимых документов, включая водительские удостоверения, а также техническое состояние транспортных средств. Участники дорожного движения получили разъяснения о важности соблюдения ПДД при использовании двухколесного транспорта.

Сотрудники служб провели профилактические беседы, в которых рассматривались вопросы предупреждения дорожно-транспортных происшествий, правила безопасного поведения на дороге и необходимость использования защитного снаряжения. Водителям были вручены информационные материалы с рекомендациями по безопасности дорожного движения.

В Раменском округе регулярно проводят рейды «Ребенок-пассажир» и «Нетрезвый водитель».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.