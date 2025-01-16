В Раменском округе построят дорогу по просьбам жителей

В администрацию Раменского округа поступали просьбы жителей о строительстве дороги в продолжение улицы Красноармейской. Новый участок дороги будет иметь протяженность 1,5 км, он соединит Старое городское кладбище и улицу Михалевича, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект строительства новой дороги призван решить проблему загруженности автодорог в центре города, в особенности по улицам Михалевича, Гурьева и другим. Новая дорога также позволит вывести из центральной части города транзитный транспорт.

«Уверен, что новая дорога существенно улучшит транспортную ситуацию и сделает передвижение по городу более комфортным и безопасным для всех. Строительство планируется завершить в третьем квартале текущего года», — написал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в социальных сетях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.