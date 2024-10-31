В Раменском округе отремонтировали участок дороги протяженностью 0,5 км
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В Раменском округе в селе Новое по результатам обращений местных жителей был проведен ремонт участка дороги протяженностью около 0,5 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Положительное заключение о качестве выполненных работ подтверждено экспертной организацией.
В целом, в течение этого строительного сезона на территории округа было отремонтировано 43 объекта дорог общей протяженностью около 32 км. В приоритете находились дороги, на которые поступали жалобы от жителей.
На улице Дачной в Кратово, после обращения к Андрею Воробьеву от участника добровольческого батальона «БАРС», который является участником СВО, был произведен ремонт дорожного полотна. Более 1,7 км дороги в деревне Кочина Гора и СНТ «Стриж» было приведено в нормативное состояние по результатам обращений жителей этих населенных пунктов.
«В следующем году планируем нарастить темпы вдвое. В планах ремонт дорожных участков протяженностью 63 км», — сказал глава Раменского городского округа Эдуард Малышев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.