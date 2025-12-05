В Раменском округе началась внутренняя отделка подземного перехода

Строители приступили к внутренней отделке подземного пешеходного перехода между станциями Быково и Удельная в Раменском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Раменском округе продолжается строительство подземного пешеходного перехода, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную между станциями Быково и Удельная. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строители начали внутреннюю отделку тоннельной части перехода, в том числе нанесение штукатурки.

Параллельно ведутся работы по устройству деформационных швов, сопрягающих узлов, а также выполняются бетонные, гидроизоляционные и опалубочные работы. Начался монтаж оборудования системы транспортной безопасности, пояснил министр Марат Сибатулин.

Ранее были завершены две секции, возводимые открытым способом, и четыре секции подземной части. Продолжается монтаж входных групп. Переход обеспечит безопасный проход через железнодорожные пути МЦД-3, его длина составит около 50 метров. Объект будет доступен для маломобильных граждан, рядом обустроят пешеходную зону. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.

Пешеходный переход строится в рамках проекта по возведению путепровода в районе платформы Быково, что связано с развитием МЦД-3. В декабре 2024 года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и улицу Леволинейную, что улучшило транспортную доступность округа и повысило безопасность движения поездов на Казанском направлении МЖД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.