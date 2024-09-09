В Раменском округе за неделю не было происшествий на железнодорожном транспорте

По системе-112 в единую дежурную диспетчерскую службу Раменского округа в период с 26 августа по 9 сентября поступило 15990 обращений граждан. Из них в медицинскую службу — 4609, в полицию — 1788, в Центр безопасности дорожного движения — 409, в ГИБДД — 103, в пожарную службу — 419 и в газовую — 322. В ЕДДС поступило 2675 обращение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Относительно технологических сбоев ЖКХ обращений заявителей было 201, из них по поводу тепло-водоснабжения — 32, из-за аварийного отключения электроснабжения — 72, 2 из-за упавших деревьев, 5 в лифтовое хозяйство.

На железнодорожном транспорте происшествий не было. В ДТП пострадали — 9 человек. Пожаров было 29, в них никто не пострадал. На прошедшей неделе в Раменском округе было зафиксировано 3 пала травы общей площадью 100 квадратных метров. Об этом Раменскому медиацентру сообщил начальник ЕДДС Раменского городского округа Илья Юдин. Он добавил, что в природной среде в указанный период потерялись 5 человек. Начальник ЕДДС Раменского округа напомнил, что при посещении лесных массивов необходимо сообщать родным куда вы отправляетесь, во сколько планируете вернуться, взять с собой полностью заряженный телефон, при хронических заболеваниях необходимые таблетки, воду и легкий перекус. При чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112. Это можно сделать, даже при нулевом балансе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.

