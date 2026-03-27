В Раменском округе дорожные службы перешли на весенний режим

Дорожные службы Раменского округа начали весеннюю уборку после снежной зимы. Специалисты моют проезжую часть, очищают остановки, бордюры и тротуары, готовя дороги к покраске и нанесению разметки. Работы планируют завершить до майских праздников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После зимнего периода коммунальные службы приводят в порядок улично-дорожную сеть. На улицах работает специализированная техника, в том числе машина «Бродвей», которая очищает проезжую часть от грязи и песка и загружает смет в самосвал.

«После зимы и посыпки на дорогах много грязи и песка. Все это нужно убрать. Идет мойка проезжей части, мы подготавливаем дороги к дальнейшей покраске. Работа предстоит большая, вся техника в строю. В частности, «Бродвей» собирает грязь и грузит ее в самосвал», — отметил директор МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрий Соколов.

Отдельное внимание уделяют остановочным павильонам. Бригада из пяти человек ежедневно очищает около 30 автобусных остановок. Водитель ОАО «Раменское ДРСУ» Юрий Астафьев, который работает на предприятии 11 лет, занимается мойкой отбойников и бордюров на поливомоечной технике.

«Задача сотрудников предприятия — вымыть и вычистить город, чтобы в нем было еще уютнее. Мне это важно, ведь я местный житель, и работа мне нравится», — сказал Юрий Астафьев.

После завершения уборки дорожные службы приступят к покраске бордюров и нанесению разметки на проезжую часть. Все работы планируется закончить до начала майских праздников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.