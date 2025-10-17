В Раменском округе автобусы маршрута № 33К будут снова следовать до МЦД Люберцы

В рамках изменений автобусы будут следовать до станции Люберцы. На маршруте будет работать 4 автобуса выполняя 108 рейсов в сутки. Первый рейс из поселка РАОС будет отправляться в 05:30, а последний рейс от ст. МЦД Люберцы — в 21:55.

На маршруте действуют льготы по социальной карте жителя Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.