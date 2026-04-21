В Раменском 21 апреля провели акцию по безопасности на автовокзале

Профилактическую акцию по дорожной безопасности провели 21 апреля на автовокзале в Раменском в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь». Инспекторы Госавтоинспекции и сотрудники «Рамавтодора» напомнили пассажирам и пешеходам о правилах использования ремней безопасности и световозвращающих элементов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание участники акции уделили двум ключевым аспектам: необходимости пристегиваться ремнями безопасности в автобусах и использованию световозвращателей в темное время суток. Сотрудники разъяснили, что ремень безопасности снижает риск тяжелых травм при ДТП на десятки процентов и в ряде случаев спасает жизнь.

Также специалисты показали, как работают световозвращающие элементы. При ближнем свете фар пешеход становится заметен водителю на расстоянии до 150 метров, при дальнем — до 400 метров.

Беседа прошла в формате открытого диалога. Жители задавали вопросы о конкретных дорожных ситуациях, уточняли требования ПДД и делились личным опытом.

В завершение встречи участникам вручили световозвращающие брелоки, наклейки и браслеты, а также тематические памятки с основными правилами безопасного поведения на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.