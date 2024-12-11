В районе остановки «Администрация» Каширы установили вызывной светофор

В округе Кашира продолжается работа по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из важных шагов в этом направлении стало согласование установки транспортных светофоров с вызывной кнопкой в 4 местах на Каширском проспекте: пересечение улиц Садовой и Клубная; ПАТП; Гофрон; в районе остановки «Администрация».

Подрядной организацией произведены работы по установке светофора в районе остановки «Администрация».

«Установка таких светофоров позволит пешеходам безопасно переходить дорогу, контролируя движение автомобилей. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан, которым бывает сложно быстро перейти дорогу», — отметил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Кашира майор полиции Сергей Белов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.