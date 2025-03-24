В работе систем «Мострансавто» были зафиксированы сбои в результате кибератаки

Вечером 21 марта серверы компании «Мострансавто» подверглись целенаправленной хакерской атаке. В результате инцидента часть внутренних систем, включая систему диспетчеризации, была временно недоступна. Также наблюдается отсутствие отображения транспорта на внешних сервисах, таких как «Яндекс.Карты», что может вызвать неудобства для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты компании незамедлительно приступили к ликвидации последствий атаки и восстановлению работоспособности всех систем. В настоящее время ведутся все необходимые работы для скорейшего возобновления нормального функционирования сервисов.

«Мострансавто» приносит извинения за временные неудобства, вызванные этим инцидентом, и благодарит пассажиров за понимание. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы минимизировать последствия атаки и вернуть привычный уровень сервиса в кратчайшие сроки. Дополнительная информация о ходе восстановительных работ будет публиковаться на официальных информационных ресурсах компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.