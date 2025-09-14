В работе аэропорта Пскова введены временные ограничения

сегодня в 04:46

В аэропорту Пскова в связи с опасностью атаки БПЛА были введены ограничения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram-канале .

Также он предупредил, что возможны перебои в работе мобильного интернета.

«В настоящее время угрозы для жителей и объектов на территории региона нет. Все оперативные службы работают в усиленном режиме», — отметил губернатор.

Ранее в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.