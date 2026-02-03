В Путилково продлили автобусный маршрут до метро Митино и центра Красногорска

Совет депутатов Красногорского округа проверил работу продленного автобусного маршрута №852, который теперь соединяет жилой комплекс «Мортонград» с метро «Митино» и МЦД «Павшино» без пересадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совет депутатов Красногорского округа провел выездную проверку работы автобусного маршрута №852, который был продлен по просьбе жителей в декабре 2025 года. Теперь маршрут соединяет жилой комплекс «Мортонград» с метро «Митино», МЦД «Павшино» и историческим центром Красногорска, охватывая 23 остановки.

Запуск и функционирование новой отстойно-разворотной площадки в поселке Путилково проходили при поддержке главы округа Дмитрия Волкова. Эта площадка, изначально предназначенная для маршрута №1288, позволила увеличить количество рейсов и повысить маневренность транспорта.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Артур Бадретдинов отметил, что жители давно ждали прямое сообщение с центром Красногорска, и теперь такая возможность появилась. На маршруте №852 работают пять низкопольных и средних автобусов, а время ожидания зависит от дорожной ситуации. Для маршрута №1288, запущенного в апреле 2025 года, количество автобусов увеличили с 10 до 16, что позволило сократить интервалы движения до 6–8 минут.

Отстойно-разворотная площадка стала важным элементом транспортной сети: здесь водители проходят диспетчерский контроль и отдыхают между рейсами. Благодаря расширению автобусного парка и развитию инфраструктуры жители Путилково получили более удобное транспортное сообщение с Москвой и Красногорском.

Депутаты и администрация продолжают мониторинг загруженности рейсов и качества обслуживания, чтобы своевременно реагировать на обращения жителей и при необходимости корректировать расписание и количество автобусов. Первые недели эксплуатации показали положительный эффект от продления маршрута и развития транспортной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.