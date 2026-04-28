В Путилково построят тоннель с выездом на МКАД в этом году

Тоннель в Путилково строят в рамках реконструкции Путилковского шоссе в Подмосковье. После завершения работ движение организуют в двух уровнях, что позволит разгрузить дорогу и сократить время в пути, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Жители Путилково в перспективе смогут быстрее выезжать на МКАД и Пятницкое шоссе. Строительство тоннеля ведется в рамках реконструкции Путилковского шоссе, где после завершения работ движение транспорта организуют в двух уровнях. Это должно снизить нагрузку на существующие участки дороги и улучшить транспортную доступность района.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.