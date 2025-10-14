В Пушкинском в 2025 году отремонтировали более 35 километров дорог

По Народной программе партии «Единая Россия» в городском округе Пушкинский привели в порядок 25 участков дорожного покрытия. Это 14 участков дорог местного значения, еще 11 — регионального, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В 2025 году по обращениям граждан отремонтировано свыше 35 километров дорожного покрытия. Площадь отремонтированных дорог только муниципального значения превысила 86 тыс. кв. м», — рассказал Михаил Ждан.

Ремонтные работы затронули города Пушкино и Ивантеевка, а также другие населенные пункты округа: Софрино, Ашукино, Зеленоградский, Степаньково.

В частности, в Пушкине на улице Просвещения, являющейся ключевой транспортной артерией, привели в порядок участок площадью более 9 тыс. кв. м. В ходе ремонта здесь расширили и полностью обновили дорожное полотно, благоустроили тротуары, а также установили 4 современные автобусные остановки с освещением.

В 2024 году по Народной программе «Единой России» в округе отремонтировали более 85 тысяч кв. м. дорожного покрытия.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.