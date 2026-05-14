В Пушкинском округе ремонтируют 13 участков дорог

сегодня в 17:23

Дорожные службы продолжают ремонт Акуловского шоссе и еще 12 участков в Пушкинском округе в 2026 году. Рабочие обновляют покрытие, съезды и прилегающие территории, а также готовят изменения схемы движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкинском продолжается ремонт Акуловского шоссе. На объекте меняют дорожное покрытие, перестраивают схему движения и готовят участок к дальнейшим транспортным изменениям. Здесь также обустроят новый тротуар и организуют круговое движение.

Ход работ вместе со специалистами проверил заместитель председателя совета депутатов округа Николай Михайлов.

«Модернизация Акуловского шоссе — очень важная работа, которую много лет ждали жители округа. В этом году ремонт дорожного полотна проходит сразу на тринадцати участках. Подрядчики обновляют покрытие, приводят в порядок съезды и прилегающие зоны», — отметил Николай Михайлов.

С 2021 по 2025 год в округе отремонтировали 128 муниципальных дорог общей протяженностью 85 км.

Параллельно продолжается комплексное благоустройство дворов. Проект реализуют под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В этом году работы проведут в 14 дворах Пушкино, Ивантеевки, Красноармейска, Лесного, Ашукино и Нововоронино. Общая площадь обновленных территорий превысит 54 тыс. квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.