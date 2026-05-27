В Пушкинском назвали маршруты к библиотеке Маяковского

Маршруты общественного транспорта до библиотеки имени В. Маяковского в городском округе Пушкинский подготовили ко Дню библиотек. До учреждения можно доехать на пяти автобусных маршрутах с предоставлением льгот по социальным картам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До библиотеки имени В. Маяковского следуют маршруты № 9 «Станция Пушкино — Поселок Акулово», № 20 «Лесная улица — СТОА», № 7 «Станция Пушкино — ПЭМЗ — Станция Пушкино», № 10 «Станция Пушкино — Фабрика мягкой мебели — Станция Пушкино» и № 29 «Станция Пушкино — Платформа Тарасовская».

Выйти необходимо на остановке «Магазин «Родник»». На указанных маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.

Оплатить проезд пассажиры могут банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.