В Пушкино с 19 мая ограничат движение на Ярославском шоссе

Движение ограничат с 19 мая на 32-м километре Ярославского шоссе в Пушкино из-за ремонта моста через реку Учу. Работы продлятся до 20 июня 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На мосту через реку Учу по направлению в Москву заменят деформационный шов. Работы проведут на 32-м километре Ярославского шоссе.

С 19 мая для ремонта закроют две полосы из четырех. Завершить работы планируют до 20 июня 2026 года.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков, ограничение скорости и схему объезда. Из-за снижения пропускной способности участка возможно увеличение времени в пути.

Для минимизации неудобств автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться пригородными поездами Ярославского направления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по расширению Ярославского шоссе. Глава региона подчеркнул, что позитивные изменения почувствует огромное количество людей, которые ездят по этой дороге.

«Всего мы реконструировали 12 км Ярославского шоссе. Сначала — самое узкое место. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», — заявил Воробьев.