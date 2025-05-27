В Пушкине проверили новый тротуар на доступность для инвалидов-колясочников

Новый тротуар протяженностью более 1 км появился на улице Лермонтова в Пушкино. Работы на объекте еще не завершены, при этом строительство самой пешеходной дорожки уже выполнено. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова вместе с представителями общественной организации помощи детям-инвалидам «Виктория» проверили новый тротуар на доступность безбарьерной среды.

Главный эксперт — Ксения Яснова, ей 24 года. У Ксюши тяжелая форма ДЦП и она с самого рождения пользуется креслом-коляской. В пешей инспекции также приняли участие мама Ксении — Ирина Яснова и руководитель организации «Виктория» Эльвира Вишневская.

«Прошли мы с девушками около километра и совсем не устали, настолько удобная дорога была под ногами. Комфортно себя чувствовала и Ксения, а также Ирина, которая управляла креслом дочери. Асфальтовое покрытие тротуара ровное, без видимых изъянов и не создающее вибрации. Уклон дороги корректный и в пределах нормы. Приятно удивили утопленные в землю бордюры. Как отметила Эльвира Вишневская, бордюрный камень — ключевое препятствие на дороге для инвалида-колясочника, поэтому пониженный бордюр — это большой плюс для комфортного передвижения», — прокомментировала Нина Ушакова.

Она также отметила, что несмотря на позитивную общую оценку, импровизированная комиссия все же обнаружила несколько мест на дороге, где высота бордюрного камня была существенной, на эти недочеты обратили внимание подрядной организации, выполняющей работы. Эксперты обратили внимание и на парковку, которая уже обустроена с учетом интересов маломобильных групп населения. Парковочные места для инвалидов расположены вдоль проезжей части, а значит сориентированы на колясочников, что подтверждают и габариты парковочных мест.

Полностью сдать объект планируют к 20 июня. Его строительство — часть комплекса работ, которые ведутся в Пушкино. В планах: строительство тротуара и перехватывающей парковки, обновление асфальтового покрытия, перенос опор наружного освещения, а также обустройство пешеходного перехода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.