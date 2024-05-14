В Пушкине отремонтируют и обустроят отдельные светофорные объекты

В подмосковном городе Пушкино планируют провести ремонт и обустройство светофоров. Работы финансируются за счет средств бюджета городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по текущему ремонту и обустройству отдельных светофорных объектов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту и обустройству отдельных светофорных объектов.

Подрядчику предстоит в течение 30 дней с даты заключения контракта выполнить комплекс работ по ремонту шести и установке двух новых светофорных объектов, находящихся в г. Пушкино.

Окончание подачи заявок 24 мая 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.