сегодня в 21:01

В поселке Рузы завершаются работы по ремонту теплосетей и автомобильных дорог

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев совершил рабочую поездку в поселок Тучково, где осмотрел ключевые объекты инфраструктуры и производства. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе визита особое внимание было уделено дорожным работам в деревне Марс. Осмотрен участок протяженностью 180 метров, где ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Планируется завершить их до 3 ноября.

На объекте АО «Мособлтепло» обсуждались вопросы восстановления канализационного коллектора. Работы находятся в активной фазе и будут завершены до 21 ноября.

Важным пунктом программы стало посещение предприятия «Московская кофейня на паяхъ». Руководство компании представило отчет о текущей деятельности и поделилось планами по развитию производства.

На улице Силикатной глава округа ознакомился с ходом работ по переустройству кабельной линии, устройству бортового камня и подготовке основания дороги.

Особое внимание было уделено тепловым сетям. На объекте, где проводится аварийный ремонт, строительная готовность достигла 92%. Работы выполняют 11 специалистов с привлечением трех единиц техники.

В рамках визита были определены ближайшие планы:

с 30 октября начнутся работы по переустройству газопровода;

31 октября стартует асфальтирование проблемных участков;

до 13 ноября планируется завершить работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

«Поездка позволила оценить текущее состояние объектов и наметить дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры поселка,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.