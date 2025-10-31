В поселке Рузы завершаются работы по ремонту теплосетей и автомобильных дорог
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев совершил рабочую поездку в поселок Тучково, где осмотрел ключевые объекты инфраструктуры и производства. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе визита особое внимание было уделено дорожным работам в деревне Марс. Осмотрен участок протяженностью 180 метров, где ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Планируется завершить их до 3 ноября.
На объекте АО «Мособлтепло» обсуждались вопросы восстановления канализационного коллектора. Работы находятся в активной фазе и будут завершены до 21 ноября.
Важным пунктом программы стало посещение предприятия «Московская кофейня на паяхъ». Руководство компании представило отчет о текущей деятельности и поделилось планами по развитию производства.
На улице Силикатной глава округа ознакомился с ходом работ по переустройству кабельной линии, устройству бортового камня и подготовке основания дороги.
Особое внимание было уделено тепловым сетям. На объекте, где проводится аварийный ремонт, строительная готовность достигла 92%. Работы выполняют 11 специалистов с привлечением трех единиц техники.
В рамках визита были определены ближайшие планы:
- с 30 октября начнутся работы по переустройству газопровода;
- 31 октября стартует асфальтирование проблемных участков;
- до 13 ноября планируется завершить работы по устройству асфальтобетонного покрытия.
«Поездка позволила оценить текущее состояние объектов и наметить дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры поселка,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.