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В поселке Поповское Дмитровского округа ведутся работы по ликвидации последствий непогоды

5 июля в Дмитровском округе в результате сильнейшего ливня в поселке Поповское произошел залповый сброс воды. Система перелива не справилась и вода пошла через проезжую часть. Произошло обрушение дороги, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный оперативно прибыл на место вместе с представителями Мосавтодора и спасателями. Для безопасности жителей проезд по дороге временно ограничен.

«Сегодня с самого утра ведем активные работы в поселке Поповское по ликвидации последствий вчерашнего ливня. Дорожники обеспечивают подъезд техники к месту ремонта основной дороги. И ведут работы по обустройству альтернативной объездной дороги к поселку. Ход работ держу на личном контроле», — уточнил глава муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.