В поселке Покровская Гора завершены работы по асфальтировке дороги

Ее протяженность составила порядка 500 м.

«В начале лета состоялась встреча с жителями поселка Покровская Гора, где было принято решение уложить асфальтовое покрытие. Здесь проживает много пожилых людей, которым было трудно передвигаться по щебню», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Встреча в формате срочной выездной администрации прошла в поселке в июле. Местные жители обратились в администрацию Мытищ с вопросом о возможности асфальтирования части улицы Покровской, которая ведет в сторону канала имени Москвы. Для решения данного вопроса заместитель главы округа Артур Суворов провел ряд встреч с жителями, представителями профильных служб и управлений администрации. В результате было принято решение о благоустройстве участка дороги, ведущего от Александровской на Покровскую улицу. Работы завершены.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.