В поселке Гжельского кирпичного завода построят новый тротуар в 2026 году

Администрация Раменского муниципального округа совместно с региональными ведомствами рассмотрела возможность строительства пешеходного тротуара в поселке Гжельского кирпичного завода после многочисленных обращений местных жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Совещание по вопросу строительства объекта состоялось 15 января. В нем приняли участие ТУ «Гжель» Нина Ширенина, представители РЖД, министерства транспорта Московской области, «Мосавтодора» и администрации округа.

На встрече обсудили строительство пешеходного тротуара вдоль автодороги между Слободской улицей и Коняшинским проездом в поселке Гжельского кирпичного завода. Необходимость создания безопасного пешеходного маршрута назрела давно — жители неоднократно обращались в местные органы власти с соответствующими просьбами.

«ТУ Гжель» длительное время прорабатывало этот вопрос, направляя запросы в различные инстанции. По итогам совещания принято решение реализовать проект по строительству тротуара в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.