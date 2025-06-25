В поселке для многодетных в Дубне начали обустраивать первые автобусные остановки

В поселке для многодетных семей в Дубне в районе Юркино продолжают развивать городскую инфраструктуру, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь уже проведено электричество, газ, построены первые дороги. Теперь с нуля в Дубне оборудуют два остановочных павильона. Первый уже начали делать: провели земляные работы, подготовили основание под будущий павильон и заездной карман. До этого жителям поселка в Дубне приходилось идти около 1 км до ближайшей остановки общественного транспорта.

«Было, конечно, сложно: детей приходилось отвозить утром в школу, а обратно им приходилось добираться самим, потому что все родители работают. Да и занятия у всех детей заканчиваются в разное время, каждый ребенок добирался сам как мог. С появлением остановки наша жизнь, конечно же, улучшится в плане доступности транспортной инфраструктуры», — отметил Олег Шаров, житель поселка для многодетных.

В ходе работ на одной стороне подрядчику предстоит перенести столб освещения: уже отметили, что работы в Дубне проведут без ущерба для основной линии. На нескольких опорах сделают рожки из двух светильников: один на проезжую часть, второй — на тротуар, который тоже обустроят от остановки до въезда.

«Создание комфортной и, главное, безопасной инфраструктуры в посёлке для многодетных семей — приоритетная задача», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Также для пешеходов в посёлке в Дубне будет создана необходимая инфраструктура: пешеходный переход, мигающий светофор и соответствующие дорожные знаки.

Новые остановки будут на маршруте № 13 от вокзала «Большая Волга» до Юркино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.