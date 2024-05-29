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В поселке для многодетных семей в Дубне приступили к обустройству дорог

В поселке для многодетных в Дубне работает спецтехника, передает пресс-служба администрации округа.

Подрядчик приступил к обустройству временных грунтовых дорог. Это подъездные пути к участкам. Первый этап — выкопать дренажные канавы для отвода воды.

Представители городской администрации регулярно выезжают и проверяют ход работ. Следят за строительством долгожданной инфраструктуры и сами жители. Дубненцы довольны, что обустройство началось.

«В этом году в поселке должны построить первые 30% дорог. В приоритете — подъезды к уже построенным домам», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.