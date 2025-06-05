В пос Семхоз Сергиева Посада заменили почти 6 тыс кв м дорожного полотна

За два месяца строительного сезона были отремонтированы две крупные улицы Сергиева Посада— Советская площадь и Станционная. Впереди ремонт улицы Институтской в том же микрорайоне, сообщает пресс-служба администрации округа.

Улица Советская площадь протяженностью 700 м. Здесь дорожное полотно давно нуждалось в ремонте.

«Важно, что покрытие сделано из нового типа асфальта, так называемого евроасфальта. Он отличается технологически — другим составом битума. Дороги, сделанные с этим типом асфальта, более износостойкие», — рассказал депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Сергей Карнаухов.

А вот улица Станционная в том же микрорайоне и вовсе не имела твердого покрытия: людям приходилось десятилетиями ходить по лужам и грязи. Жители давно просили положить здесь асфальт — наказ выполнен.

Но подрядчик еще продолжает работы в мкр. Семхоз. Завершенными они будут считаться при положительной экспертизе покрытия, после отсыпки обочины и устройства искусственных неровностей.

Всего в 2025 году по программе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Сергиево-Посадском округе будет отремонтировано 61,92 км дорог, из которых 21,54 км — муниципальные, а 40,38 км — региональные.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.