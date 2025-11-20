В поездах вместе с названием станций будут объявлять о почетных статусах Подольска

Благодаря историко-культурной инициативе Общественной палаты городского округа Подольск при подъезде пригородных электропоездов к станциям округа будут объявлять о почетных званиях населенного пункта «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы». Планируется, что к середине декабря записи дикторов с названием станций и перечислением почетных статусов городов будут звучать в городах всей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мае текущего года Общественная палата округа выступила с предложением к РЖД, чтобы при проезде электропоездов станций Подольска диктор озвучивал, что поезд проходит через «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы». После встречи представителей Общественной палаты округа с членами комиссии по развитию культуры и туризма, сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной палаты Московской области, которую возглавляет внук знаменитого поэта Сергея Михалкова Егор Кончаловский, инициативу решили распространить на все города.

В 2016 году Подольску было присвоено звание «Город воинской славы». 11 сентября 2023 года Президент Российской Федерации подписал Указ о присвоении Подольску почетного звания «Город трудовой доблести». 25 декабря 2024 года в Подольске в сквере Поколений состоялось торжественное открытие стелы трудовой доблести.

В 2021 году 7 мая запустили брендированный состав, посвященный подвигу подольских курсантов, который совершил 288 рейсов на Курском и Рижском направлениях между Шаховской и Серпуховом. Ежедневно со станций этого участка отправлялось свыше 320 тысяч человек. Специально для размещения экспозиции о подвиге командиров и курсантов Подольских артиллерийского и пехотного военных училищ ЦППК выделила электропоезд серии ЭП2Д в 11-вагонном исполнении. Снаружи каждый вагон был украшен красными полосами и памятными надписями, а на головных размещались изображения лент и звезд. В салоне поезда вешали плакаты с описанием подвига, хроникой военных событий, именами и фотографиями героев.

Увековечить подвиг Подольских курсантов в год его 80-летия в наименовании поезда предложили жители округа. Инициативу поддержали губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Госдумы РФ по Подольску Вячеслав Фетисов. Воплотила ее в жизнь Центральная пригородная пассажирская компания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.