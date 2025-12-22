В поездах «Центральной ППК» Подмосковья начали объявлять города воинской славы

В поездах на Савеловском, Рижском и Белорусском направлениях Московской железной дороги теперь объявляют статус «Город воинской славы» для станций Дмитров, Волоколамск и Можайск, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Общественная палата Московской области совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией запустила инициативу по сохранению исторической памяти в преддверии завершения Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В поездах, следующих и прибывающих на станции Дмитров, Волоколамск и Можайск, пассажирам теперь объявляют не только название станции, но и ее почетный статус — «Город воинской славы». Проект призван напомнить жителям и гостям региона о героическом вкладе Подмосковья в Победу и значении этих городов в истории страны.

Председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов отметил, что сохранение исторической памяти требует постоянной работы и взаимодействия государства, общества и бизнеса. Он подчеркнул важность поддержки подобных инициатив со стороны крупных инфраструктурных компаний.

В Общественной палате считают, что проект способствует формированию уважения к истории и укреплению гражданской идентичности. Акция продлится до мая 2026 года, а при положительном отклике может быть расширена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.