В подольской деревне Матвеевское проложили подъездные пути к участкам многодетных семей

В деревне Матвеевское Подольска проложили три подъездных пути к участкам многодетных подольчан. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с семьями Новиковых и Чечкановых приняли работу у подрядчика, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для кого-то строительство дома только начинается, а кто‑то уже радуется новоселью. Но для всех дорога важна, без нее ни завезти стройматериалы, ни проехать в непогоду, особенно зимой.

«Почти 8 километров построили добротно и по технологии. Ккрепили откосы, выполнили укладку основания из песка и щебня с уплотнением катками. Теперь подъезд к участкам надежный в любое время года. Уже запланировали, что на следующий год сделаем еще 6 километров дорог в этом населенном пункте. В настоящее время работа продолжается в деревнях Никулино, Слащево и Меньшово», — сказал Артамонов.

Во время встречи с многодетными семьями по поводу обустройства дороги к их участкам Артамонов вручил двухлетней Анечке игрушечную куклу.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.