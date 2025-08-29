В Подольске запустят бесплатные автобусы на фестиваль «Славянское подворье»

В Подольске на традиционный фестиваль «Славянское подворье» можно будет доехать на общественном транспорте от МЦД Подольск автобусом или маршрутным такси № 65 до поселка Дубровицы (конечная остановка). Непосредственно к полю запустят несколько бесплатных шаттлов с четырех остановок. Транспорт будет курсировать с 10:00 до 21:00 по четырем маршрутам по мере наполняемости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Встречаемся в Дубровицах! Для удобства запустим бесплатные шаттлы. Вас ждет настоящий праздник. Яркие творческие номера в исполнении народных коллективов, мастер-классы, кулачные бои, трапезный ряд, изделия ручной работы — это и многое другое подарит вам незабываемый день в кругу друзей и семьи. Погрузитесь в атмосферу славянских традиций, познакомьтесь с культурой и ремеслами, попробуйте себя в творческих занятиях и получите море впечатлений!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В этот день в троллейбусах в промежутках между объявлением остановок будут звучать русские народные частушки в исполнении подольского коллектива «Терем». Троллейбусы не идут непосредственно в Дубровицы, но артисты в них будут приглашать пассажиров посетить фестиваль.

На живописном поле в Дубровицах выступят творческие коллективы Москвы, Подмосковья, Тверской и Калужской областей. На сцену выйдут в общей сложности порядка 500 артистов. Свои хиты, в том числе знаменитую песню «Матушка-земля» исполнит Татьяна Куртукова.

Для гостей будут работать тематические подворья, ярмарки и выставка продукции местных производителей. Атмосферу народного праздника дополнят традиционные забавы, которые придадут фестивалю особый колорит.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.