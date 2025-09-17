В Подольске водителям бесплатно раздали алкотестеры

Акцию «Трезвый водитель» провели автоинспекторы совместно с сотрудниками администрации г. о. Подольск при поддержке Минтранса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На улице Орджоникидзе водителям раздали буклеты с алкотестерами и напомнили об ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

С начала текущего года в округе за данное нарушение задержали более 120 водителей. Шесть из них стали участниками дорожных происшествий.

«Для того, чтобы предупредить и снизить число ДТП в состоянии опьянения, мы даем водителям простой и наглядный инструмент самоконтроля, чтобы перед дорогой они проверили себя. В рамках акции мы раздали 50 алкотестеров. Безопасность на проезжей части начинается с личной ответственности», — сказал заместитель председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации г. о. Подольск Александр Зеленин.

Также во время рейда сотрудники ГИБДД раздали водителям с маленькими пассажирами раскраски по правилам дорожного движения.

