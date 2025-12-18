сегодня в 18:52

В Подольске в 2026 году отремонтируют 44 участка дорог

В 2026 году в городском округе Подольск планируют капитально отремонтировать 44 участка муниципальных дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Власти Подольска утвердили план капитального ремонта дорог на 2026 год. Работы проведут на улицах Февральская, Красная, Малая Зеленовская, Соколова, Мраморная, Ульяновых, Филиппова, Луговая, Сальковский Луг, Лобачева, Халатова, а также на Домодедовском шоссе, Парадном и Нефтебазовском проездах.

Ремонт затронет участки в поселке Дубровицы, микрорайонах Климовск и Львовский, а также в деревнях Слащево, Бережки, Бородино, Хряслово, Никулино, Коледино, Лучинское и Романцево. Обновят подъездные дороги к участкам многодетных семей в деревнях Матвеевское и Кутьино.

Начать работы планируют весной 2026 года после установления устойчивой плюсовой температуры. В 2024 году в Подольске уже обновляют 26 муниципальных и 11 региональных дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.