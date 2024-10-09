В Подольске сделали новую остановку возле поликлиники

«Автодор» сделал новую остановку общественного транспорта с крытым павильоном возле ОСП 3 Подольской областной клинической больницы и поликлиники на улице Володи Дубинина в микрорайоне Шепчинки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители просили об этом ранее председателя Совета депутатов округа Подольска Алексея Никулина вместе с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем.

К больнице с поликлиникой раньше было неудобно добираться, так как автобусы останавливались далеко от входа в лечебные учреждения. Теперь остановка так и называется — «Больница № 3» и находится возле дома № 14 на улице Володи Дубинина.

Наказы избирателей включили в народную программу партии «Единая Россия». «Автодор» установил крытый прозрачный павильон на остановке напротив подразделения ПОКБ на улице Володи Дубинина и ввел остановку в маршруты общественного транспорта. Таким образом, улучшили транспортную доступность для пожилых и маломобильных граждан.

«Вместе с жителями решаем, что нужно сделать, чтобы город стал лучше, удобнее и комфортнее для всех его жителей. Благоустройство, возведение новых социальных объектов и преображение общественных пространств доступно благодаря программам партии „Единая Россия“ и нашему желанию созидать», — сказал Никулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.