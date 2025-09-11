В Подольске с апреля отремонтировали 19 участков дорог

В Подольске завершили дорожные работы на 19 объектах. Общая протяженность отремонтированных участков составила более 18 километров, а суммарная площадь обновленного дорожного покрытия достигла 126 942 квадратных метра. Работы выполнили в период с апреля по сентябрь, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках планового ремонта завершили работы на улицах Трудовая, Чехова, Физкультурная, Ватутина, 50 лет ВЛКСМ, Карла Маркса, Большая Зеленовская, Курская, Багратиона, Циолковского, Юбилейная, Шамотная, Цементный проезд, Революционный проспект. В микрорайоне Львовский на улице Садовая (участок 1), на дороге от улицы Восточная до СНТ «Ротор» (участок 2). В микрорайоне Климовск на улице Кольцевая и проспекте 50 лет Октября. Также на подъездных путях к участкам многодетных семей в деревне Матвеевское.

Контроль качества осуществляется на всех этапах работ. Это гарантирует высокий уровень итогового результата.

«Продолжаем делать дороги Подольска безопасными, удобными, современными. В целом по итогам благоустроительного сезона планируем привести в порядок более 16 километров дорог. Завершающие работы по нанесению разметки и укреплению обочин завершатся осенью», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.