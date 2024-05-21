сегодня в 15:50

В Подольске рабочие активными темпами ремонтируют ямы на дорогах

В подмосковном Подольске специалисты выявляют дефекты дорожного полотна и устраняют их в регламентированные сроки. Работы проводятся ежедневно, сообщается на официальном сайте администрации округа.

На этой неделе уже завершили работы по укладке асфальтобетона по адресам:

ул. Генерала Смирнова;

от ул. Академика Доллежаля до пл. Защитников Отечества;

мкр. Климовск, ул. 8 Марта;

мкр. Климовск, ул. Мичурина;

ул. Калужская (участок 2 от ул. Колхозной до пр-та Ленина, д. 14);

ул. Свердлова (участок от ул. Стекольникова до пересечения улиц Индустриальной и Клемента Готвальда);

ул. Февральская (участок от пр-та Ленина до школы № 6);

ул. Юбилейная;

ул. Карла Маркса (участок от пр-та Ленина до ул. Красной);

поселок Дубровицы.

Ямочный ремонт также проведут по адресам:

проспект Юных Ленинцев, дом №78а;

мкр. Климовск, пер. Короткий;

ул. Подольская, вдоль детского сада № 67 до дома 6 на ул. Профсоюзной (школа № 27);

ул. Большая Ивановская (участок от ул. Февральской до ул. Фёдорова, уч. 1);

ул. Захарьинская (участок 1 от ул. Быковской до ул. Р. Люксембург);

ул. Московская (участок 1 от ул. Профсоюзной до парковки у станции МЦД Силикатная);

ул. Р. Люксембург;

ул. Сыровская;

ул. Тепличная;

ул. Юбилейная (уч. 2);

ул. Карла Маркса (участок от пр-та Ленина до ул. Красной).

С начала года устранено 5 650 ям площадью 12,3 тыс. кв. метров. Ремонт выполнили на основании еженедельного инспектирования улично-дорожной сети и по заявкам жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.