В Подольске рабочие активными темпами ремонтируют ямы на дорогах
В подмосковном Подольске специалисты выявляют дефекты дорожного полотна и устраняют их в регламентированные сроки. Работы проводятся ежедневно, сообщается на официальном сайте администрации округа.
На этой неделе уже завершили работы по укладке асфальтобетона по адресам:
- ул. Генерала Смирнова;
- от ул. Академика Доллежаля до пл. Защитников Отечества;
- мкр. Климовск, ул. 8 Марта;
- мкр. Климовск, ул. Мичурина;
- ул. Калужская (участок 2 от ул. Колхозной до пр-та Ленина, д. 14);
- ул. Свердлова (участок от ул. Стекольникова до пересечения улиц Индустриальной и Клемента Готвальда);
- ул. Февральская (участок от пр-та Ленина до школы № 6);
- ул. Юбилейная;
- ул. Карла Маркса (участок от пр-та Ленина до ул. Красной);
- поселок Дубровицы.
Ямочный ремонт также проведут по адресам:
- проспект Юных Ленинцев, дом №78а;
- мкр. Климовск, пер. Короткий;
- ул. Подольская, вдоль детского сада № 67 до дома 6 на ул. Профсоюзной (школа № 27);
- ул. Большая Ивановская (участок от ул. Февральской до ул. Фёдорова, уч. 1);
- ул. Захарьинская (участок 1 от ул. Быковской до ул. Р. Люксембург);
- ул. Московская (участок 1 от ул. Профсоюзной до парковки у станции МЦД Силикатная);
- ул. Р. Люксембург;
- ул. Сыровская;
- ул. Тепличная;
- ул. Юбилейная (уч. 2);
- ул. Карла Маркса (участок от пр-та Ленина до ул. Красной).
С начала года устранено 5 650 ям площадью 12,3 тыс. кв. метров. Ремонт выполнили на основании еженедельного инспектирования улично-дорожной сети и по заявкам жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.