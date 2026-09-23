В Подольске привели в порядок 17 региональных дорог

Специалисты Мосавтодора провели работы по летнему содержанию 17 региональных дорог в городском округе Подольск. Они убрали мусор и отремонтировали дорожную инфраструктуру, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Большую часть работ провели в городе Подольске. На Парковой улице восстановили освещение. На улице Клемента Готвальда отремонтировали знаки, опилили ветви деревьев и убрали мусор и смет. На Большой Серпуховской улице восстановили работу светофора и убрали мусор.

На Симферопольской улице и проспекте Ленина устранили дефекты покрытия. На проспекте Ленина также опилили деревья и убрали мусор. Дорожные знаки отремонтировали на Высотной и Колхозной улицах. Колхозную, Индустриальную, улицу Кирова и Красногвардейский бульвар очистили от мусора и смета.

В микрорайоне Климовск на Школьной улице отремонтировали знаки, а на улице Ленина — линию освещения. В микрорайоне Львовский на Московской улице опилили ветви деревьев.

Освещение восстановили на Южном обходе Подольска и Объездной Дороге в поселке Сосновый Бор. Там же убрали мусор и смет. На Центральной улице в деревне Яковлево устранили дефекты покрытия.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале ведомства в «МАКС».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.