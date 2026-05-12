В Подольске отремонтируют более 11 км дорог по нацпроекту

В городском округе Подольск в этом сезоне обновят более 11,5 км региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведут специалисты Мосавтодора на трех участках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас дорожники ремонтируют два участка. Основной объем работ выполняют на Старосимферопольском шоссе между остановками «Станция Гривно» и «50 км». Здесь укладывают 7 км нового покрытия для безопасного и комфортного движения 20 тыс. автомобилистов. Трасса соединяет микрорайоны Львовский и Климовск, ведет к ж/д станции, церкви священномученика Сергия Подольского и подстанции скорой помощи.

«В настоящее время в Подольске дорожники ремонтируют два участка. Наибольший объем проводят на Старосимферопольском шоссе между остановками «Станция Гривно» и «50 км», где укладывают 7 км нового покрытия», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он добавил, что в центре Подольска уже уложили более 1,3 км асфальта на проспекте Ленина между улицами Комсомольской и Карла Маркса. Обновленный участок улучшит подъезд к дому-музею В. И. Ленина, музею «Подолье», усадьбам и Троицкому собору.

Кроме того, специалисты обновят свыше 3,2 км покрытия у села Покров на Домодедовском шоссе, которое соединяет Подольский и Домодедовский округа. После замены асфальта на всех участках укрепят обочины и нанесут разметку.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.