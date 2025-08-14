В Подольске отремонтировали дорогу от Дубровиц до базы отдыха «Мечта»

В Подольске завершили капитальный ремонт региональной дороги «Дубровицы — б/о Мечта» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Обновленная дорога обеспечит комфортный проезд более 6 тысяч автомобилистов ежедневно, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Основные работы на дороге от Дубровиц до базы отдыха завершены, теперь автомобилисты могут с комфортом ездить по двухполосной дороге длиной более 4 км до знаковой достопримечательности — усадьбы Дубровицы, а также Дубровицкого леса, Детско-юношеского оздоровительного центра Мечта, других населенных пунктов и Новой Москвы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорожники заменили покрытие, спланировали откосы, устроили котлован и смонтировали оголовки водопропускных труб. А также нанесли разметку, установили знаки ограждения и обустроили остановочные площадки с павильонами.

В ведомстве отметили, что для комфорта и безопасности участников движения в ходе капитального ремонта на дороге обустроили линию наружного освещения и тротуар.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.