В Подольске отремонтировали более 20 муниципальных и региональных дорог

Дорожники Московской области завершили план ремонта муниципальных и региональных дорог в Подольске. Всего в округе отремонтировали 21 дорогу, при этом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» заменили покрытие на 3 дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подольске отремонтировали 21 дорогу протяженностью более 23 км — это 18 муниципальных и 3 региональные дороги в черте города и в малых населенных пунктах. Укладка покрытия завершена, специалистам „Мосавтодора“ еще предстоит нанести разметку на региональных участках. Благодаря ремонту проезд более 100 тыс. жителей округа стал гораздо комфортнее и безопаснее», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В черте города Подольска 11 км покрытия заменили на дорогах региональной сети: ул. Курской, где находятся автостанция и станция МЦД, ул. Комсомольской — от кругового перекрестка у парка Победы до дома № 42Б, рядом расположены тубдиспансер, ТРЦ, МФПУ и школа № 6, а также на проспекте Ленина — от моста через реку Пахру до поворота на СНТ Заря-Рус, где находятся школа № 11, церковь Николая Подольского, дом-музей В. И. Ленина, музей-заповедник Подолье и музей исторических традиций.

На муниципальной сети отремонтировали дороги в деревнях Большое Брянцево, Гривно, Бережки и в п. Кузнечики, а также 13 улиц в Подольске. По результатам голосования жителей на Доброделе покрытие обновили на ул. Генерала Стрельбицкого и на участке ул. Академика Доллежаля (от ул. Генерала Стрельбицкого до д. 42) — рядом с этими улицами расположены ряд школ и детских садов, а также поликлиника и бульвар 65-летия Победы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.