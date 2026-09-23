В Подольске обновили систему въезда и выезда на парковке дворца «Витязь»

На парковке ледового дворца «Витязь» в Подольске завершили модернизацию системы въезда и выезда. Первые 15 минут стоянки бесплатны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории культурно-спортивного комплекса «Ледовый дворец «Витязь»» в Подольске обновили систему въезда и выезда автомобилей. Первые 15 минут стоянки бесплатны, дальнейшую парковку можно оплатить по QR-коду. Коды размещены на улице, в комплексе и в учебно-тренировочном центре.

Посетителям доступны разовая стоянка, абонемент, ночная и месячная стоянка. Оплатить парковку можно в удобное время.

По вопросам работы системы можно позвонить в службу поддержки по номеру +7 (800) 200-33-20, обратиться к сотрудникам службы безопасности или в администрацию ледового дворца. Информация также доступна на официальном сайте комплекса.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.