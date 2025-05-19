В Подольске на дороге Дубровицы — база отдыха «Мечта» протяженностью 5,1 км начали укладывать верхний слой асфальта и обустраивать тротуары. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Реконструкция уверенно движется к финалу — напомню, планируем завершить во II квартале этого года. Совсем скоро привычный для многих жителей нашего округа и столицы маршрут преобразится, дорога станет двухполосной, удобной и, главное, безопасной. Уже до конца мая подрядчик завершит укладку верхнего слоя асфальта. Общая площадь покрытия внушительная и составляет 36 тыс. кв. м», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Особое внимание уделяют пешеходной инфраструктуре и обустройству тротуаров. В ближайшее время начнут монтаж современных остановочных павильонов и установку уличного освещения.

Работы ведутся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.