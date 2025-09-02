В Подольске на трех маршрутах появились новые троллейбусы

Три современных троллейбуса начали курсировать по улицам Подольска. Каждый оборудован кондиционером, электронным табло, речевым автоинформатором и системой видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель, которая облегчает посадку и выход людям на инвалидных колясках. Вместимость каждого троллейбуса составляет до 100 человек.

Новый транспорт вышел на маршруты №№ 1 и 2 от станции МЦД-2 Подольск до Юбилейной площади и № 5 от станции МЦД-2 Подольск до дома 19 на улице Академика Доллежаля.

Современные машины способны проезжать без контактной сети до 20 километров. В салоне есть кондиционер, отдельная система охлаждения для водителя, ГЛОНАСС, видеонаблюдение, бесконтактная оплата, речевой информатор и электронные табло.

Троллейбусы прошли обкатку, техосмотр, получили все страховки. Закрепленные за машинами сотрудники прошли стажировку.

В планах открыть новый маршрут от станции МЦД-2 Подольск («Стройиндустрия») через Кутузово и ЖК «Бородино». Протяженность линии составит более 10 км. В 2026 году рассматривают возможность дооборудовать маршрут контактной сетью. Это повысит надежность и сделает расписание еще более устойчивым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых - транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.