Загрязнение нефтепродуктами выявили на берегу Финского залива в Ленобласти

Утром 5 апреля на береговой линии в районе деревни Логи Кингисеппского района Ленинградской области было обнаружено нефтяное пятно, сообщает пресс-служба комитета государственного экологического надзора региона.

Специалисты проводят мониторинг береговой линии Финского Залива по поручению главы региона Александра Дрозденко. В воскресенье в ходе работ было обнаружено локальное скопление нефтепродуктов у берега около деревни Логи.

Сейчас загрязнение локализовано, его расширение пресечено. Специалисты делают все, чтобы окончательно ликвидировать его. Данное скопление нефтепродуктов не представляет угрозы для близлежащих территорий.

Также власти планируют заключить договор с организацией, у которой есть собственный флот, для оперативного устранения возможных экологических угроз в будущем.

На данные работы будут выделены средства из резервного фонда губернатора.

