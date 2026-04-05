В Иране считают, что миссии, похожие на спасение пилота F-15E, разрушат США

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф прокомментировал операцию ЦРУ по спасению второго пилота ранее сбитого в Иране американского истребителя F-15E. По его словам, если американцы проведут еще три таких операции, то США будут «полностью разрушены», сообщает РИА Новости .

В воскресенье представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что старания Вашингтона по спасению летчика «провалились». В процессе американской операции иранские силы сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130.

Галибаф решил дополнить слова Зольфагари заявлением о том, что США будут «полностью разрушены» в случае проведения еще трех подобных операций

«Если Соединенные Штаты победят так еще три раза, они будут полностью разрушены», — написал спикер иранского парламента в соцсетях.

Ранее сообщалось, что второй пилот сбитого в Иране самолета F-15E уже спасен и находится в безопасности. Это писал до заявления Зольфагари президент США Дональд Трамп. В американской операции по спасению участвовали сотни спецназовцев, десятки самолетов и вертолетов ВС США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.