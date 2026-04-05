Фото - © Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

100 человек вывели из горящего здания на улице Головачева в Москве

100 человек эвакуировали из здания Московского высшего общевойскового командного училища из-за пожара, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.

Сообщение о возгорании на улице Головачева поступило 5 апреля в 11:22.

На место происшествия оперативно выехали специалисты. По прибытии они провели разведку и обнаружили, что загорелась кровля административного здания.

Сейчас спасатели ликвидируют возгорание. Также были сформированы звенья ГДЗС для проверки помещений на наличие людей.

